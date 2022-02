Mi Smart Projector 2 : belle promotion sur le vidéoprojecteur Xiaomi

En choisissant le Xiaomi Mi Smart Projector 2, vous optez pour un produit haut-de-gamme et à la pointe, puisque cela ne fait que quelques mois qu'il a fait son arrivée sur le marché. Et sa petite taille comme son poids de seulement un kilogramme ne le rendent pas seulement transportable, mais aussi particulièrement pratique à installer sur une distance comprise entre 1 mètre, minimum, et 3 mètres maximum, d'un mur ou d'une toile.

Profitant d'une capacité à projeter des images dans une diagonale allant de 60 pouces à 120 pouces, avec un définition de 1920 x 1080 (1080p) en HD, ce vidéoprojecteur Xiaomi Mi Smart Projector 2 est destiné à vous offrir un résultat optimal, qui plus est à ce prix. Avec une luminosité de 500 lumens, un codec HDR et une projection par faisceau limitant la fatigue oculaire, vous avez en avoir plein les yeux, mais aussi les oreilles. En effet, deux haut-parleurs de 5W sont inclus et ils prennent en charge les codecs Dolby et DTS.

Parce qu'il est de dernière génération, ce vidéoprojecteur de Xiaomi intègre de manière native l'application Netflix, de même qu'un bouton directement intégré sur votre télécommande pour accéder au service de streaming, ainsi qu'une compatibilité native avec le Google Assistant. Il sera donc d'autant plus aisé de commander votre vidéoprojecteur depuis votre canapé ou encore votre lit, par le seul son de votre voix. Une fonction native Google Chromecast permet de diffuser directement le contenu de votre smartphone via le projecteur, et le système intégré est Android TV 9.0. Enfin, niveau connectique, en plus du traditionnel port HDMI, comptez également sur un port USB et des connectivités Bluetooth et Wi-Fi.