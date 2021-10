Tout juste dévoilé, le Realme 8i est déjà en promo chez Amazon

Présenté en même temps que le C11 2021 en cette mi-octobre, le Realme 8i est un smartphone équipé d'un écran LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le téléphone est également doté d'un processeur MediaTek Helio G96, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage interne extensible jusqu'à 256 Go (par l'intermédiaire d'une carte microSD non fournie) et d'une batterie massive de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 18 W. À propos de la batterie, elle autorise jusqu’à 8 heures de jeu.

Du côté de la photo/vidéo, on retrouve un appareil triple IA de 50 MP, un objectif pour portrait noir & blanc, un objectif macro et un capteur frontal de 16 MP pour les adeptes de selfies.

Enfin, il faut savoir que le Realme 8i peut prendre en charge deux cartes SIM Nano et une carte microSD en même temps.