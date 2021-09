Avec la sortie de l'iPhone 13, son prédécesseur l'iPhone 12 devient plus abordable

L'iPhone 12, qui soufflera sa première bougie à l'automne prochain, est un téléphone compatible avec le réseau mobile 5G.

Le téléphone de la marque à la pomme est doté d'un écran Super Retina XDR 6,1 pouces avec une protection Ceramic Shield, d'une puce A14 Bionic avec Neural Engine nouvelle génération, d'une batterie compatible avec la recharge sans fil Qi jusqu’à 7,5 W et d'un indice de protection IP68 lui permettant d'être étanche jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant une durée maximale de 30 minutes.

La partie photo/vidéo de l'iPhone 12 est composée d'un double appareil photo ultra grand‑angle et grand‑angle de 12 MP et enregistrement vidéo 4K à 24, 30 ou 60 i/s ainsi que d'une caméra TrueDepth de 12 MP avec enregistrement vidéo 4K jusqu’à 60 i/s.

Au niveau de ses dimensions, l'iPhone 12 mesure 146,7 mm de hauteur, 71,5 mm de largeur et 7,4 mm d'épaisseur ; pour un poids estimé à 162 grammes.

Enfin, le téléphone de la firme de Cupertino est livré dans un coffret contenant des EarPods avec connecteur Lightning et un câble USB-C vers Lightning.