Bon plan Amazon : profitez de la 5G avec le Realme 8 en promo à 170€ pour le Prime Day

Considéré comme le smartphone 5G le moins cher du marché, le Realme 8 dispose d'un écran ultra-fluide de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 90Hz et une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go et du processeur Dimensity 700 gravé en 7nm de MediaTek.

On retrouve également une batterie d'une capacité de 5000 mAh compatible avec la charge rapide de 18W et le système d'exploitation mobile Android 11 associé à une surcouche Realme UI 2.0.

La partie photo/vidéo du smartphone se compose d'un triple capteur principal de 48 MP (f/1.8)+ 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4) et d'un capteur principal de 16 MP (f/2.1).

Du côté des équipements, le port USB Type-C, le lecteur biométrique à empreinte digitale, le capteur de reconnaissance faciale, l'accéléromètre, le gyroscope, le capteur de lumière ambiante, la prise Jack et un haut-parleur sont essentiellement de la partie.

Enfin, le Realme 8 est livré avec un chargeur 18W, un câble USB-C, une coque de protection et un outil d'éjection de la carte SIM.