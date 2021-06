L'enceinte Bluetooth Bose SoundLink Mini II vraiment moins chère pour le Prime Day

A première vue qui pourrait penser que la Bose SoundLink Mini II puisse délivrer un son de qualité et puissant dans une pièce ou au bord de la piscine ? Avec ses dimensions qui font tenir l'enceinte dans la main et un poids de seulement 670 grammes, l'appareil se glisse partout et peut vous accompagner dans tous vos déplacements.

Pourtant Bose reste Bose et la Bose SoundLink Mini II intègre un haut-parleur unique de haute qualité pour restituer vos morceaux de manière précise et puissante. Les basses sont profondes, les voix claires et le morceau bénéficie d'un équilibre stupéfiant dans sa restitution sonore.

La connecter ne prend que quelques secondes grâce à sa puce Bluetooth sur votre smartphone ou votre tablette et de profiter de tous les titres disponibles sur votre plateforme de streaming préférée. Les commandes sont disponibles à même l'enceinte avec des boutons placés sur le haut de l'appareil. Une prise jack est également disponible pour brancher votre baladeur audio si vous en possédez un.

L'enceinte bénéficie en outre d'une autonomie de 10 heures pour vous accompagner tout la journée lors de vos ballades et vos après-midi entre amis. Pour la charger il suffit de la brancher en USB sur votre PC ou sur un adaptateur secteur.