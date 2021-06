Avant-goût du Prime Day : Ecovacs offre déjà son aspirateur laveur Deebot OZMO920 à prix cassé !

L'Ecovacs Deebot OZMO920 est un aspirateur robot conçu pour vous éviter un ménage quotidien ou hebdomadaire dans votre maison. Plus besoin d'aspirer votre sol ni même de passer un coup de serpillère sur votre carrelage ou votre parquet. Cet appareil le fait pour vous en seulement quelques dizaines de minutes. C'est autant de temps de gagné à consacrer à d'autres activités plus enrichissantes.

Le Deebot OZMO920 intègre des capteurs laser qui lui permettent de cartographier votre maison en temps réel et d'évaluer la forme de vos pièces et le nombre d'objets présents dans chacune d'entre elles. Ainsi, il optimise ses temps de déplacement tout en passant dans chaque recoin pour y déloger la poussière qui s'y trouve. L'appareil détecte également automatiquement les tapis pour les aspirer en profondeur et y collecter tout ce qu'il s'y trouve.

Depuis l'application, vous pouvez paramétrer en détail votre Deebot OZMO920. Ainsi, vous pouvez l'envoyer nettoyer une pièce en particulier, mais également assurer le lavage humide du sol d'un autre endroit de la maison en adaptant le niveau d'eau selon vos besoins. Avec son autonomie de deux heures, le Deebot OZMO920 peut nettoyer efficacement les surfaces les plus larges sans aucune difficulté.