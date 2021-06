Amazon eero : excellent prix pour ce routeur/répéteur Wi-Fi maillé

Présenté en même temps que la version Pro à la fin du mois de septembre 2019, le eero d'Amazon est un routeur autonome rapide qui se connecte au modem pour fournir une couverture Wi-Fi sur 140 mètres carrés, fiable et rapide.

Les smartphones, les ordinateurs, les TV connectées ou encore les caméras de sécurité sont tous compatibles avec le routeur/répéteur eero d'Amazon.

La configuration de l'appareil s'effectue en quelques minutes. Pour cela, il est nécessaire de télécharger l'application dédiée sur iOS ou Android et de débrancher le modem et tout appareil branché à celui-ci. Une fois le modem débranché, il suffit d'ouvrir l'application et de suivre les instructions.