Amazon présente ses nouveaux routeurs Wi-Fi : eero et eero Pro

Routeur eero (© eero/Amazon)

Couverture jusqu'à 140 m² pour le routeur Wi-Fi eero

Faces avant et arrière de eero (© eero/Amazon)

Meilleure couverture et meilleur débit pour le eero Pro

Voici le eero Pro et sa petite antenne (© eero/Amazon)

Source : Communiqué de presse

Amazon a annoncé, le 25 septembre, la commercialisation prochaine de deux routeurs Wi-Fi eero et eero Pro, qui permettront aux utilisateurs de remplacer leurs appareils traditionnels. Faciles à installer et à utiliser, les deux routeurs trouveront leur parfaite utilité en assurant la couverture Wi-Fi des endroits les moins bien desservis de votre domicile. Les deux versions, eero et eero Pro, seront respectivement vendues au prix de 109 et de 199 euros en France. Sortie prévue au début du mois de novembre.Avec l'intention de proposer à ses clients une, selon les propres mots du co-fondateur et PDG d'eero Nick Weaver, le routeur embarque un logiciel, TrueMesh, qui maintient les connexions entre les différents périphériques, optimise le routage et achemine le trafic pour éviter les différents échecs de connexion, encombrements et lenteur. Le logiciel eero est prévu pour procéder à des mises à jour automatiques une fois par mois, de façon à y ajouter les nouvelles fonctionnalités. Il peut également proposer des mises à jour automatiques à vos périphériques pour en assurer la sécurité.Débutons par eero, l'option économique la plus abordable (109 euros). Le routeur, que l'on doit naturellement connecter à son modem Internet, offre une couverture Wi-Fi pouvant s'étendre sur 140 m², avec une vitesse pouvant atteindre les 500 Mbit/s. Il est facilement configurable en téléchargeant l'application eero et permet de regarder des vidéos en streaming, de jouer à des jeux ou de travailler à domicile, n'importe où chez soi. TV connectés, ordinateurs, smartphones... eero fonctionne avec chaque appareil de la maison.Le routeur mesure 98 x 98 x 60 mm. Il possède également deux ports Gigabit à détection automatique, un port secteur USB-C et fonctionne avec Alexa, qui permet de le commander, et la technologie Bluetooth.Si le routeur seul coûte 109 euros, comptez 279 euros pour un lot de trois, qui permet de couvrir les domiciles jusqu'à 460 m².Concernant le eero Pro, les propriétés sont à peu près les mêmes, sauf qu'il offre une connexion fiable sur 160 m² avec des débits pouvant atteindre 1 Gbit/s. Des caractéristiques supérieures donc, avec un Wi-Fi tribande (contre bibande pour le eero) offrant une meilleure connexion dans chaque pièce de votre domicile, jusque dans votre jardin, si vous avez la chance d'en avoir un. L'appareil possède, contrairement à son petit frère, un bouton « réinitialiser. »Niveau performances, les deux appareils embarquent un processeur quadricœur 700 MHz, 512 Mo de RAM et 4 Go de stockage flash. Le eero Pro est un peu plus gros, puisqu'il mesure 121 x 121 x 32 mm. Il fonctionne également avec Alexa et possède deux ports Gigabit à détection automatique et un port secteur USB-C.Le routeur seul est proposé au prix de 199 euros. Le lot de trois est accessible contre 499 euros.Eero fait tout pour maximiser la sécurité réseau avec un cryptage des données pour les connexions entre les périphériques eero, l'application et le cloud ; un cryptage WPA-2, requis pour connecter ses périphériques au réseau eero ; et une protection du profil avec l'obligation de se connecter à l'appli via un code sécurisé à usage unique envoyé par SMS.