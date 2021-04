Le dernier iPad Pro (11 pouces, 128 Go) est moins cher de 100€ chez Amazon

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle d'Amazon, passons aux caractéristiques du produit d'Apple.

Le dernier iPad Pro est une tablette tactile qui est équipée d'un écran Liquid Retina bord à bord de 11 pouces avec ProMotion, True Tone et large gamme de couleurs P3.

Elle est dotée d'un espace de stockage de 128 Go, du système d'exploitation iOS 12, d'une puce A12Z Bionic avec Neural Engine, du Face ID pour l’authentification sécurisée et Apple Pay, de quatre haut‑parleurs, de cinq micros de qualité studio et d'une batterie lui permettant d'être autonome pendant une durée maximale de 10 heures.

Pour l'APN, on retrouvera un appareil photo de 12 Mpx grand angle et de 10 Mpx super grand angle avec HDR intelligent et vidéo 4K à 24 i/s, 30 i/s ou 60 i/s. Une caméra avant TrueDepth de 7 Mpx avec mode Portrait, éclairage de portrait et HDR intelligent est aussi de la partie.

La tablette affiche des dimensions de 247,6 mm de hauteur, 178,5 mm de largeur et 5,9 mm d'épaisseur ; pour un poids de 471 grammes.