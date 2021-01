Logitech MX Anywhere 2 : le TOP des souris bureautique soldé à -50% sur Amazon

Avec une autonomie annoncée de 70 jours, la MX Anywhere 2 arrive également avec une double-connectivité, via le Bluetooth et le capteur nano-USB Unifying ; la souris peut également être utilisée avec son câble.



L’accent est mis sur la productivité, notamment grâce à sa molette débrayable qui offre un défilement très rapide, mais aussi avec une série d’outils intégrés au logiciel Logitech Options. Il vous sera ainsi possible de coupler la souris à trois appareils différents, puis de passer de l’un à l’autre en cliquant sur un simple bouton sous la souris. Par ailleurs, il n’est plus forcément indispensable d’utiliser ce bouton pour changer d’ordinateur, avec l’intégration de Logitech Flow, qui permet d’utiliser la souris avec plusieurs appareils en déplaçant simplement le curseur vers le bord de l’écran. Cette fonction permet aussi de transférer des fichiers très simplement d’un ordinateur à l’autre, à partir du moment où ils sont connectés sur le même réseau local.