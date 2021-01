Fraichement annoncé, le Samsung Galaxy S21 est déjà en précommande

Vous pouvez dès maintenant acheter le Galaxy S21 sur Amazon, Darty, Fnac ou encore Cdiscount. Dans tous les cas, le tarif est fixé à 859€ et vous avez la possibilité de régler le montant réclamé en quatre fois. La livraison à domicile est également assurée gratuitement pour tout le monde en France métropolitaine. La garantie est valable pendant deux ans. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter la page du site de votre choix.

À présent, évoquons les caractéristiques techniques annoncées pour ce Samsung Galaxy S21. Celui-ci embarquera un écran Infinity de 6,2 pouces avec une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et un rafraichissement dynamique jusqu'à 120 Hz. En plus d'un processeur haut de gamme compatible avec la 5G, ce mobile sera équipé de 8 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go.

S'il va falloir le prendre en main pour se rendre compte de sa véritable puissance, le Galaxy S21 promet des performances incroyables pour le multitâche et les jeux vidéo gourmands en ressources.