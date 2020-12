La caméra DJI Osmo Action en promo !

La DJI Osmo Action, qui est considérée comme étant la rivale de la GoPro Hero 7, dispose d'un capteur CMOS 1/2,3" de 12 Mégapixels. Elle est équipée de la stabilisation RockSteady, de la technologie HDR et du ralenti 8x. Elle est étanche jusqu’à 11 mètres de profondeur.

On retrouver également des options de personnalisation comme le bouton Quick Switch qui pourrait devenir l'unique interface une fois votre caméra configurée et la fonction SnapShot qui déclenche la caméra et l'enregistrement en 2 secondes.