Le volant avec pédalier gaming Thrustmaster T300RS profite de 110 € de réduction sur Amazon

L'industrie du jeu vidéo fascine à travers le monde ; or, derrière les plus grandes sorties qui rythment chaque nouvelle année se cachent des françaises et des français talentueux qui mettent leur savoir-faire au profit de studios extrêmement prestigieux. Découvrons la liste des 50 personnalités qui feront l'actualité de ce secteur si populaire en 2021.