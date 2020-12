Promo sur la carte microSDXC SanDisk Extreme 256 Go en ce moment sur Amazon

Si vous avez récemment acheté un smartphone, une caméra d'action et un drone, vous aurez sûrement besoin d'une carte microSD pour étendre la capacité de stockage de votre appareil.

Ainsi, la SanDisk Extreme de 256 Go est à 38,70 euros au lieu de 96,99 euros chez Amazon ; soit une jolie de baisse de prix de 58,29 euros. Pour ceux et celles qui cherchent une carte mémoire avec une capacité moins importante, il existe la SanDisk Extreme 128 Go à 21,06 euros (cliquez ici).

À propos des frais de port, ils sont offerts pour une livraison à domicile. Ceci est valable pour les clients et les membres du service Prime d'Amazon.