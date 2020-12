Bon plan Noël : la clé USB 3.0 SanDisk 256 Go à prix cassé sur Amazon

Passons succinctement sur les modalités en vigueur chez Amazon avec la livraison à domicile offerte pour tout le monde en France métropolitaine. Cependant, sachez que votre colis pourrait arriver après Noël. La garantie de base est valable pendant 5 ans. Une extension d'un an est proposée à 3,19€ ou bien à 3,39€ pour 2 ans supplémentaires.

La clé USB SanDisk en question est dotée d'un espace de stockage de 256 Go. Elle sera donc parfaitement capable d'accueillir vos fichiers les plus volumineux sans le moindre problème. Le transfert en USB 3.0 est annoncé comme étant 15 fois plus rapide qu'avec une clé pourvue d'une interface en USB 2.0. Un film est transférable en moins de 30 secondes.

En terme de performances réelles, ce modèle estime pouvoir atteindre une vitesse de lecture maximale de 150 Mo/s. Elle fonctionnera sur n'importe quel PC et téléviseur connecté.