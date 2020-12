Black Friday : la caméra de surveillance Netatmo profite d'une belle réduction

Cette caméra extérieure intelligente avec éclairage intégré de Netatmo arrive à différencier les personnes, les animaux et les voitures et donne accès à pas mal de fonctionnalités.

Les futurs possesseurs sont alertés en temps réel. En cas d’intrusion sur la propriété, la caméra signale sur le smartphone par l'intermédiaire d'une notification si un individu ou un véhicule pénètre aux abords de la maison.

L'utilisateur pourra contrôler sa caméra par la voix et créer des scénarios avec d’autres objets connectés via la compatibilité aux services Amazon Alexa, Apple Homekit, Google Assistant, et IFTTT.

En ce qui concerne les principales caractéristiques, la caméra permet d'enregistrer des vidéos Full HD 1080p et dispose de champs de vision de 100 degrés. Elle est dotée d'une détection longue portée de 20 mètres, d'une vision Infrarouge de 15 mètres et d'une étanchéité grâce à la protection HZO.