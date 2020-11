L'excellent Asus Vivobook S 15 pouces passe sous les 850€ !

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux principales caractéristiques du PC portable.

Le Vivobook S533FA-BQ106T du constructeur Asus est un PC portable équipé d'un écran FHD de 15 pouces (résolution 1920 x 1080px), d'un processeur Intel Core i5 Family, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 1 To en SSD, d'une carte graphique Intel UHD 620 et du système d'exploitation Windows 10.



Pour la partie connectivité, on retrouvera notamment 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, le Bluetooth, un port HDMI et le Wifi 802.11ac.