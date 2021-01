Bon plan Amazon : ce casque gaming Corsair est à moins de 40€

C'est le site américain Amazon qui se charge de tout sur cette remise. La livraison gratuite est assurée partout en France métropolitaine et un point retrait peut être sélectionné par vos soins. La garantie constructeur est valable pendant deux ans et une extension est proposée à 3,29€ pour un an ou 3,69€ pour deux ans.

Vous l'avez sans doute déjà compris mais il s'agit bien d'un casque audio filaire qui viendra se connecter à vos appareils via une prise jack 3,5 mm. Sa compatibilité étendue lui permet de fonctionner sur n'importe quel ordinateur mais également sur PS4, Xbox One ou encore sur Nintendo Switch et les appareils mobiles. La sensibilité du casque s'élève à exactement 113 dB.

Dans l'ensemble, la qualité sonore est au rendez-vous grâce aux écouteurs en néodyme de 50 mm qui diffusent un son détaillé. En jouant, vous entendrez clairement ce qu'il se passe et serez immergé dans l'action comme il se doit.