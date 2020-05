Les écouteurs Bluetooth Aukey encore moins cher sur Amazon

Économisez comme jamais sur les écouteurs Aukey

Des écouteurs qui tiennent la distance

Nous sommes chez Amazon pour cette bonne affaire des plus intéressantes. En ce qui concerne les modalités, il faut savoir que la livraison à domicile est gratuite en France métropolitaine. Cependant, étant donné les circonstances exceptionnelles que nous traversons, le délai d'attente peut être plus important que d'habitude. La garantie constructeur est valable pendant deux ans et un remboursement intégral peut avoir lieu dans les 45 premiers jours à compter de la réception de votre commande.Les écouteurs Aukey offre un son exceptionnel grâce à une connexion Bluetooth 5.0 de grande qualité. L'appairage s'effectuera rapidement avec tous vos appareils (smartphone, tablette, ordinateur...) et la reconnexion se fera instantanément lorsque les écouteurs seront retirés de leur boîtier de charge. Pour accéder facilement aux paramètres et à vos morceaux favoris, des commandes tactiles sont de la partie. Sachez aussi que vous pourrez prendre des appels grâce au microphone intégré dans chaque oreillette.Mais ce qui fait aussi le charme de ces écouteurs, c'est leur design compact et élégant. En effet, vous pourrez les transporter n'importe où et écouter de la musique pendant des heures. Ainsi, l'autonomie atteint environ cinq heures sans la moindre difficulté. Mieux encore, via le boîtier de charge inclus, vous pourrez les recharger quatre fois. L'autonomie passera donc à un total de 25 heures ! En plus des écouteurs et du boîtier, trois paires d'embouts auriculaires sont mis à votre disposition ainsi qu'un câble USB-A vers Micro USB.Une fois de plus, les écouteurs Bluetooth Aukey prouvent toute leur valeur. Ils offrent un son superbe et une endurance monstrueuse. Ils vous accompagneront dans les transports comme pendant votre sport quotidien.