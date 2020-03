Découvrez le smartphone Huawei P30 débloqué en réduction en ce moment sur Amazon

Le Huawei P30 en promotion

Formidable en photo

Lancé au prix de 799 euros, le Huawei P30 est actuellement disponible pour seulement 394,99 euros sur Amazon dans son coloris noir. Il est également possible de faire diminuer l e tarif du smartphone en participant au programme de reprise. Vous devez alors renvoyer un ancien smartphone, dont la valeur est évaluée en fonction du modèle et de l'état de l'appareil. Le produit est expédié par Amazon, avec toutes les garanties que cela représente en termes de livraison, qui est par ailleurs gratuite que vous soyez abonné Prime ou non.Le Huawei P30 est équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces avec définition FHD+ 1080p. Le capteur frontal de 32 MP est caché dans une encoche en forme de goutte d'eau. A l'arrière, on retrouve un module principal de 40 MP ouverture f/1.8 associé à un téléobjectif de 8 MP (f/2.4) et à un capteur ultra grand-angle de 16 MP (f/2.2). Encore aujourd'hui, le P30 est l'un des meilleurs mobiles en photo.Les performances sont assurées par un SoC Kirin 980 gravé en 7 nm. Il est épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage, extensible via NM Card jusqu'à 256 Go. L'autonomie est confiée à une batterie de 3650 mAh compatible recharge rapide 22,5W. Le lecteur d'empreintes est intégré sous l'écran et le mobile est doté d'une prise jack 3,5 mm pour l'audio.Le Huawei P30 a fait grande impression à notre testeur, qui lui a attribué la note de 4,5/5 lors de sa review complète du smartphone . Ajoutons que ce smartphone est le dernier flagship de la marque à bénéficier normalement des services Google.