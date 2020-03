Huawei P30 : une nouvelle baisse de prix intéressante chez Amazon

Pourquoi Clubic recommande la Huawei P30 ?

Finitions de haut vol

Aussi performant que le P30 Pro

Batterie très généreuse

Impressionnant en photo

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test complet du Huawei P30

Plus de 200 euros de réduction sur le Huawei P30

Les Google Apps sont bien là

Habituellement vendu 649 euros, le Huawei P30 dans sa configuration 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage peut être acheté pour la modique somme de 417,94 euros sur Amazon en coloris noir. Le produit est expédié et vendu par Amazon, avec toutes les garanties que cela inclut en termes de livraison et de service client. La livraison à domicile est gratuite que vous soyez membre Prime ou non. Les abonnés peuvent par contre profiter de la livraison accélérée en 1 jour ouvré.Vous le savez sûrement, Huawei ne peut plus intégrer les applications Google sur ses nouveaux smartphones. Sachez que le P30 n'est pas concerné et que tous les services Android et Google sont présents. C'est d'ailleurs le dernier flagship de la marque à y avoir droit (les P40 et Mate 30 en sont privés). Idem pour les mises à jour, le suivi logiciel s'opère de manière normale sur ce modèle, pas d'inquiétude à avoir.Huawei a fait de la photo sa spécialité et le P30 vient confirmer cette tendance. Son triple capteur 40 MP + ultra grand-angle 16 MP + téléobjectif 8 MP avec zoom optique x3 fait des merveilles. Le module selfie de 32 MP est logé dans une encoche en forme de goutte d'eau assez discrète. De quoi laisser de l'espace à l'écran OLED de 6,1 pouces et définition Full HD+ du mobile. Le lecteur d'empreintes est positionné sous la dalle.Les performances sont assurées par le SoC Kirin 980 gravé en 7 nm de HiSilicon, filiale de Huawei. La batterie de 3650 mAh garantit une bonne autonomie. L'appareil est compatible avec la technologie Super Charge 22,5W pour une recharge rapide.Avec une note de 4,5/5, le Huawei P30 s'est montré très convainquant lors de notre test complet du smartphone : autonomie, photo, écran... le constructeur chinois a presque tout bon avec cet appareil.