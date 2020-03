Le smartphone OnePlus 7 256 Go voit son prix chuter chez Amazon

Un smartphone haut de gamme accessible

De belles caractéristiques

Le One Plus 7 256 Go a donc été aperçu à un tarif particulièrement abordable dans les rayons virtuels du géant américain Amazon en cet après-midi du mois de mars. Désormais disponible à 525 €, le smartphone haut de gamme de la marque chinoise vous sera livré en moins d'une semaine sans que vous n'ayez à régler de frais de livraison. Si vous êtes pressé de recevoir votre nouveau téléphone, choisissez plutôt la livraison accélérée que propose Amazon. Vous recevrez alors votre appareil tout neuf en deux ou trois jours. Pour bénéficier de ce mode de livraison sans avoir à ajouter de frais supplémentaires, vous pouvez tester l'abonnement à Amazon Prime (un mois d'essai gratuit). Vous pourrez également effectuer votre paiement en quatre fois sans frais.Le smartphone One Plus 7 à 256 Go est un très joli appareil de 6,4 pouces équipé d'un écran OLED FHD+ avec capteur d'empreintes sous l'écran et d'une définition de 2340 x 1080 pixels (402 ppi). Il embarque un processeur Snapdragon 855 gravé à 7 nm, 8 Go de mémoire vive, et donc 256 Go d'espace de stockage interne (non extensible).La partie photo est plus que convaincante avec son double objectif de 48 mégapixels + 5 mégapixels, et vous permettra de prendre de magnifiques clichés de vos proches comme des plus beaux paysages, même en mode nuit. Pour vos selfies aussi vous serez bien accompagné, grâce à son capteur avant de 16 mégapixels (f/2.0). On peut également noter que sa batterie d'une capacité de 3700 mAh possède la technologie de recharge rapide à 20 W.C'est dans sa version Mirror Gray que vous pourrez découvrir le One Plus 7 à ce prix sur Amazon.