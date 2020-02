Baisse de prix sur la caméra de sécurité sans fil Jennov 1080p

53,24€ d'économie pour cette caméra de sécurité

Vision nocturne et résistance à l'eau

Initialement commercialisée au prix de 99,99 euros, la caméra de surveillance sans fil Jennov fait l'objet d'une importante promotion sur Amazon. Elle est désormais disponible pour 46,75 euros, soit une réduction de 53%. L'article est expédié par Amazon directement, vous bénéficiez donc des avantages liés à l'abonnement Prime si vous êtes membre, dont notamment la livraison gratuite en 1 jour ouvré. Pour les autres utilisateurs, la livraison standard est offerte.La caméra de sécurité embarque un micro et un haut-parleur pour la communication avec les visiteurs. Vous avez la possibilité de paramétrer l'appareil ainsi que de visionner les images à distance depuis l'application pour smartphone. L'enregistrement est effectué en qualité 1080p et se fait sur une carte SD de 32 Go incluse avec la caméra. Vous pouvez la remplacer par une autre carte SD avec une capacité supérieure, mais la caméra supporte seulement les cartes jusqu'à 64 Go.Le système est très facilement installable et configurable, pas besoin de compétences particulières. N'oubliez pas de la connecter à votre réseau WiFi. Certifiée IP66, la caméra est résistant à l'eau et à la poussière, n'ayez pas peur des intempéries si vous l'installez dehors. Fonctionne aussi la nuit grâce à sa fonctionnalité de vision nocturne.Si vous souhaitez approfondir le sujet et que vous avez un budget conséquent, nous vous recommandons de jeter un œil sur notre comparatif des meilleures caméras de surveillance du marché.