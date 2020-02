Les enceintes bluetooth Logitech Z337 à un prix exceptionnellement bas

Les enceintes Logitech Z337 sous la barre des 50 euros chez Amazon

La Team Clubic Bons Plans vous suggère donc de vous rendre sur la plateforme française d'Amazon pour vous procurer en promotion le système d'enceintes PC Logitech Z337. Vendu normalement à 79,99 euros, le kit passe sous la barre des 50 euros grâce à une remise immédiate de 38% et voit donc son prix affiché à exactement 49,99 euros.Comme il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros d'achat, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile. En général, il faut compter entre 3 et 4 jours pour réceptionner le produit. Si ce type de livraison ne vous satisfait pas, vous pouvez toujours tester gratuitement le programme Prime (pendant 30 jours) qui vous permet d'avoir la livraison à domicile en 1 jour ouvré.Ce kit d'enceintes signé Logitech et disponible dans un coloris noir vous permet de diffuser vos contenus audio préférés grâce à la technologie Bluetooth et ce, à partir de votre ordinateur, de votre tablette ou encore de votre smartphone.Garanti 2 ans, le système est composé de deux haut-parleurs satellites (2 x 8 W) et d'un caisson de basses (24 W). Les enceintes sont équipées de commandes simplifiées comme le couplage Bluetooth, la fonction marche/arrêt et le bouton du volume sur le boîtier de commande.Pour ceux et celles qui ont besoin d'une connexion filaire, vous avez la possibilité d'utiliser l'entrée 3,5 mm ou RCA.