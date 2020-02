Écouteur Bluetooth TaoTronics SoundLiberty 53 : une alternative pas chère aux Airpods ?

La meilleure alternative aux fameux AirPods

Une endurance impressionnante

Nous sommes chez Amazon pour cette vente flash qui s'achèvera en fin de journée. Bien entendu, les stocks descendent rapidement donc vous allez devoir faire vite. Vérifiez la barre servant d'indicateur pour les exemplaires déjà vendus afin de vous faire une idée des stocks encore disponibles. Dans tous les cas, la livraison est gratuite en France métropolitaine ou vous pouvez sélectionner un point retrait pour récupérer la commande. Passons maintenant aux spécificités de ce modèle.Les écouteurs sans fil TaoTronics se connectent à tous vos appareils via la fonctionnalité Bluetooth 5.0. La connexion est instantanée dès la première utilisation. Ce modèle embarque des haut-parleurs dynamiques et offre une bonne isolation face aux sons extérieurs. Les graves seront aussi améliorés sur toutes les musiques. Vous pourrez également prendre des appels via le kit mains-libres en touchant uniquement l'oreillette. Vous n'aurez pas besoin de sortir votre smartphone.En plus de leur qualité sonore indéniable, ces écouteurs signés TaoTronics tiendront la distance. Comptez 5 heures d'autonomie avec une seule charge et jusqu'à 36 heures supplémentaires grâce au boîtier de charge inclus. Ce dernier se transporte très facilement puisqu'il fait seulement 8 cm de long. Il passera sans problème dans un sac ou dans votre proche. Au total, vous aurez la possibilité d'écouter de la musique pendant une quarantaine d'heures. C'est tout bonnement incroyable ! Enfin, l'étanchéité IPX7 offre une protection face à la sueur ainsi que la pluie.Ces écouteurs TaoTronics assurent dans tous les domaines. Ils sont à la fois endurants, résistants et performants lorsqu'il s'agit de délivrer un son immersif. N'hésitez pas plus longtemps et emparez-vous de cette vente flash sans attendre !