Carte mémoire SDXC SanDisk Extrerne PRO 256 Go à 62,42€ en ce moment sur Amazon

Amazon : près de 65 euros de réduction sur la SanDisk Extreme PRO de 256 Go

Vitesse de transfert jusqu'à 170 Mo/s

Encore une fois, c'est Amazon qui casse le prix de cette carte mémoire SanDisk Extreme PRO de 256 Go. Affiché en temps normal à 126,99 euros sur la plateforme française du géant de l'e-commerce, le petit accessoire voit son prix chuter à exactement 62,42 euros ; soit près de 65 euros de remise immédiate de la part du site marchand.Concernant la livraison, sachez que les frais de port sont offerts pour un retrait du produit à domicile ou en point relais. Libre à vous de choisir votre type de livraison préféré. Il faut compter en moyenne 4 jours pour réceptionner la carte mémoire. Si ce type de livraison ne vous convient pas, vous pouvez tester l'abonnement Prime gratuitement pendant une durée 30 jours. En souscrivant à cet abonnement, vous aurez la livraison gratuite à domicile en 1 jour ouvré.Cette carte mémoire SDXC SanDisk Extreme PRO de 256 Go (référence SDSDXXY-256G-GN4IN) est idéale pour étendre la capacité de stockage d'un appareil photo numérique ou d'une caméra d'action.Ce petit accessoire d'à peine 5 grammes est destiné aux amateurs de photos et de vidéos en haute définition. La carte est parfaite pour la réalisation de vidéos UHD 4K et une photographie en mode rafale. Elle dispose de vitesses de capture allant jusqu'à 90 Mo/s et de vitesses de transfert jusqu'à 170 Mo/s.Garantie à vie, la carte mémoire bénéficie de la classe de vitesse UHS 3 (U3) et de la classe de vitesse vidéo 30 (V30) pour enregistrer des vidéos ininterrompues.