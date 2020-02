Carte mémoire microSDXC SanDisk Extreme 400 Go + adaptateur SD à 76,26€

Une excellente affaire sur Amazon

Jusqu'à 160 Mo/s en vitesse de lecture

Une fois n'est pas coutume, c'est (encore) Amazon qui propose une excellente affaire dans le domaine de l'informatique, et plus particulièrement dans le rayon des cartes mémoires.Ainsi, la SanDisk Extreme d'une capacité de 400 Go est en ce moment en vente au prix intéressant de 76,26 euros. Cette belle offre est bien évidemment à ne pas rater !Si vous connaissez bien le géant de l'e-commerce, vous savez sans doute que la livraison standard à domicile est gratuite. En moyenne, il faut compter entre 4 et 5 jours pour réceptionner le produit. Quant aux membres Prime , ils bénéficient de la livraison rapide en 1 jour ouvré.Cette carte mémoire signée SanDisk (référence SDSQXA1-400G-GN6MA) est idéale pour les smartphones et tablettes, ainsi que pour les caméras d'action, les appareils photos, les consoles de jeu portables et les drones.Compatible UHD 4K avec la classe UHS 3 (U3) et la classe vidéo 30 (V30), le petit accessoire, qui est garanti à vie, peut lire jusqu'à 160 Mo/s et écrire jusqu'à 90 Mo/s. Homologuée A2, la carte mémoire est résistante aux chocs, aux températures extrêmes, à l'eau et aux rayons X.Enfin, si vous cherchez une autre carte mémoire avec une capacité de stockage moins importante que celle que l'on vous propose dans cet article, vous pouvez toujours vous tourner vers la SanDisk de 128 Go à -40%