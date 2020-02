Carte mémoire SDHC Classe 10 SanDisk 128 Go à 22,67€ au lieu de 37,99€

40% de remise sur une carte mémoire SanDisk chez Amazon

Idéale pour les smartphones et tablettes

C'est donc sur la plateforme française d'Amazon qu'il faudra se rendre pour acquérir en promotion la carte mémoire SanDisk d'une capacité de 128 Go. En ce moment, Amazon effectue une remise immédiate de 40% sur la carte mémoire et cette dernière est affichée au prix promotionnel de 22,67 euros.Des frais de port à hauteur de 4,99 euros étant appliqués pour une livraison à domicile, il est préférable de choisir un point relais pour retirer gratuitement la carte mémoire. Avec ce type de livraison, il faut attendre en moyenne 3 à 4 jours. Pour une livraison plus rapide en 1 jour, il faut être abonné au programme Prime d'Amazon. Durant une période de 30 jours, vous pouvez le tester gratuitement en cliquant ici Cette carte mémoire signée SanDisk (modèle SDSQUAR-128G-GN6IA) est idéale pour les smartphones et autres tablettes multimédias.Avec un stockage de 128 Go, vous possédez la capacité nécessaire pour prendre davantage de photos et surtout de la vidéo en Full HD. L'accessoire a été conçu pour fonctionner dans des conditions difficiles puisque la carte résiste à l'eau, aux températures extrêmes, aux chocs et aux rayons X. D'un poids de 45,4 grammes, la carte mémoire dispose d'une vitesse de transfert de 100 Mo/s et est homologuée Classe 10 pour l'enregistrement de vidéo Full HD.Enfin, la carte est fournie avec un adaptateur SD et possède une garantie de 10 ans de la part du constructeur.