Echo Show 2ème génération à 183,99€ au lieu de 229,99€ sur Amazon

Baisse de prix sur l'Amazon Echo Show

Un écran et un son de qualité

La deuxième génération de l'écran connecté Echo Show est actuellement disponible au prix de 183,99 euros sur Amazon, soit une baisse de 46 euros (-20%). Le tarif s'applique aussi bien au coloris blanc que noir. Le produit est expédié et vendu par Amazon, avec toutes les garanties que cela inclut en terme de suivi client et de livraison. Celle-ci est d'ailleurs assurée gratuitement que vous soyez abonné Prime ou non. L'appareil est livré avec une ampoule connectée Philips Hue afin de contrôler votre éclairage à la voix.L'Echo Show embarque Alexa. Il permet de gérer la domotique de son domicile et de bénéficier de toutes les fonctionnalités disponibles avec l'assistant intelligent d'Amazon. Mais l'appareil offre des plus-values très intéressantes par rapport aux autres enceintes connectées de la gamme.On a d'abord la présence d'un écran HD de 10 pouces permettant de passer des appels vidéos, d'avoir accès à des informations pratiques comme la météo ou le calendrier, regarder des films ou séries sur Amazon Prime Video... Enfin, l'Echo Show est équipé de haut-parleurs de qualité premium pour écouter la radio ou vos playlists Spotify, Deezer et autres dans de bonnes conditions. Le son est vraiment meilleur que sur les autres Echo.Si vous souhaitez comparer l'Echo Show avec d'autres appareils similaires, nous vous invitons à consulter notre dossier consacré aux meilleurs écrans connectés