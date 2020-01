Caméra de surveillance connecté 1080p à seulement 29,99€ grâce aux soldes Amazon

La caméra de surveillance Tesecu à 29,99€

Une caméra de surveillance connectée

Cette caméra de surveillance est une caméra d'intérieur en forme de dôme qui filme en HD 1080p. De jour comme de nuit, elle enregistre toute l'activité de la maison. Son détecteur de mouvement intelligent fait la différence entre le mouvement des animaux et celui des corps humains afin de ne pas provoquer de fausses alertes. Sans fil, petite et discrète, elle se fond dans votre intérieur: vous oublierez même qu'elle est là! Sa forme de dôme lui permet de filmer à un angle total de 360°, pour ne manquer aucun détail.La caméra de surveillance Tesecu a l'avantage d'être connectée en WiFi. Cela lui permet de stocker immédiatement le contenu vidéo sur le Cloud, et d'envoyer des alertes en temps réel sur votre smartphone. Depuis votre smartphone, vous pouvez observer la transmission vidéo d'où que vous soyez. En outre, la caméra est équipée d'une fonction audio bidirectionelle: grâce à votre smartphone et au microphone de la caméra, vous pouvez échanger avec les personnes présentes dans la pièce: elles vous entendent et peuvent vous répondre!La caméra de surveillance d'intérieur Tesecu est à seulement 29,99€ sur Amazon: profitez-en!