Sélection des meilleures offres high-tech en soldes 3ème démarque Amazon

Les soldes d'hiver 2020 sur le site Amazon

Amazon : notre sélection des meilleures offres high-tech

À l'occasion des soldes d'hiver 2020, pour cette sélection, nous nous sommes donc rendus sur Amazon qui est réputé pour être LE géant du commerce en ligne. L'enseigne américaine est en effet connue pour proposer les meilleures offres à ses membres, notamment sur les produits du domaine de la haute technologie.Amazon est aussi célèbre pour mettre en avant son programme Prime, qui permet à ses membres privilégiés de bénéficier de la livraison gratuite à domicile en 1 jour. Si vous n'êtes pas encore abonnés, sachez que vous pouvez tester gratuitement ce programme pendant une durée de 30 jours en cliquant ici Si vous le voulez bien (dans le cas contraire, tant pis pour vous), passons désormais à notre sélection des meilleures offres high-tech.Pour le premier produit, il s'agit de l' aspirateur robot Ecovacs Deebot 502. Idéal pour aspirer les poils d'animaux, cet aspirateur robot est vendu au prix de 154,98 euros au lieu de 199 euros. Afin d'obtenir le tarif promotionnel, il suffit de cocher une case présente sur la page produit. Le coupon de réduction est valable jusqu'à ce samedi 25 janvier 2020 inclus, alors ne tardez pas trop pour en profiter !Après l'aspirateur robot, on passe à un produit destiné aux possesseurs d'un smartphone de la marque Samsung. C'est le chargeur à induction Samsung sans fil (compatible charge rapide) qui est vendu en ce moment à 2,98€ au lieu de 22,98€. La remise de 20 euros se fait par l'intermédiaire d'une offre de remboursement valable jusqu'au 31 mars 2020 inclus.Si vous cherchez une caméra de surveillance sous la barre des 40 euros pour équiper votre maison, alors la Wansview dans son format 1080P fera l'affaire. Jusqu'au 31 janvier 2020, cette caméra de surveillance extérieure (disponible dans un coloris blanc ou noir) est au prix promotionnel de 35,99 euros grâce à un coupon vous donnant droit à 10% de réduction.L'appareil est notamment équipé d'un objectif FHD de 2MP qui fournit une image parfaitement nette. La caméra est fournie avec une antenne WiFi, un adaptateur d'alimentation EU 12V 1A et un guide d'installation rapide.Besoin d'une tablette tactile en promotion ? La Huawei MediaPad M5 lite 10 est à 269,99€ au lieu de 329€ ; soit une remise immédiate de 59 euros de la part du site marchand.Cette tablette dispose notamment de de quatre enceintes (conçues avec Harman Kardon), d'un écran de 10.1" Full HD 1080p (avec des bords incurvés en verre 2.5D) et d'une batterie de 7500mAh avec charge rapide. Compatible Bluetooth, elle peut lire aussi des fichiers audio de type mp3 et des fichiers vidéo de types mp4, mov et 3gp.Enfin, la tablette est équipée d'un port USB 2.0, d'une mémoire vive de 4 Go et d'un espace de stockage de 64 Go.Le dernier produit de cette sélection est destiné aux informaticiens à la recherche d'un SSD interne d'une capacité de 1 To en promotion. Le SSD NVMe SN550 Blue de chez Western Digital (marque plus connue sous le nom de WD) fait l'objet d'une remise de 19%. Il est en effet vendu à 125,37€ au lieu de 154,99€.Avec ce SSD interne, vous bénéficiez ainsi d'une vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre les 2 400 Mo/s (et jusqu'à 1950 Mo/s en vitesse d'écriture) et d'un taux de transfert de 8 Gb par seconde. Plutôt intéressant, n'est-ce pas ?!Concernant les dimensions, le SSD mesure 8 x 2,2 x 0,24 centimètres et affiche un poids léger de seulement 7 grammes. L'accessoire dispose d'une garantie de 5 ans de la part du fabricant.La liste de produits high-tech proposée par la Team Clubic Bons Plans est désormais terminée. Bonnes soldes à vous toutes et tous !