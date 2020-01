Comment choisir la bonne caméra de surveillance connectée pour les Soldes ?

Choisir une caméra de surveillance pendant les Soldes

Les caméras de surveillance et de sécurité se déclinent en plusieurs modèles destinés à des utilisations différentes: d'intérieur, d'extérieur, panoramiques, connectées, il y a autant de modèles que de besoins! Pour vous aider à faire votre choix, on vous présente cinq caméras de surveillance soldées sur Amazon.La première caméra de notre sélection est une camer Mansview dôme d'intérieur. Sans fil, cette caméra est simplement posée sur son socle et filme avec un super grand angle et un zoom afin de ne manquer aucun détail. Elle filme en HD 1080p et est connectée en WiFi pour transmettre directement la surveillance vidéo à votre smartphone, et vous alerte directement lorsqu'elle détecte du mouvement. Compatible avec Alexa, vous pouvez connecter votre caméra à l'assistant vocal. Enfin, elle est équipée d'un système audio bidirectionnel.La caméra de surveillance ieGeek est une caméra d'extérieur. Elle filme en HD 1080p quelles que soient les conditions météo: résistante à la pluie et équipée de la vision nocturne. Le contenu vidéo est directement stocké sur le Cloud et accessible depuis votre smartphone à tout moment. Le détecteur de mouvement intelligent peut être activé ou désactivé sur certaines zones afin d'éviter les fausses alertes. Les autres alarmes sont personnalisables (aboiement de chien etc). Enfin, elle est équipée d'audio bidirectionnel pour que vous puissiez vous adresser aux personnes à l'extérieur de la maison depuis votre smartphone.Ce lot de deux caméras de surveillance panoramiques est à seulet 27,99€. Ces deux caméras panoramiques sont montées sur un pied et peuvent effectuer des rotations à 360°. L'objectif panoramique filme à 180° en Full HD 1080p, de jour comme de nuit. Equipé d'un microphone, la caméra peut être utilisée pour s'adresser aux personnes dans la pièce filmée, qui peuvent aussi vous répondre. Petites et discrètes, ces caméras se fondent dans votre intérieur facilement. Vous pouvez les déplacer d'une pièce à une autre selon vos besoins - l'installation est facile et rapide.La caméra de surveillance Netvue est une caméra d'intérieur dome soldée à 31,01€. Elle filme en HD 1080p et peut tourner sur son socle à 300° et filmer verticalement sur un angle de 100°. Son zoom x8 lui permet de ne rater aucun détail et de filmer chaque recoin. Connectée en WiFi, elle transmet toute la vidéo et les alertes de détection de mouvement directement à votre smartphone. Elle est aussi équipée de l'audio bidirectionnel pour vous permettre de vous adresser aux personnes présentes.Pour finir, on vous propose de découvrir la caméra de surveillance Veroyi, disponible à 24€ grâce à une vente flash Amazon! Vous avez donc huit heures pour bénéficier de cette promotion sur la caméra d'intérieur 1080p. Elle fonctionne en WiFi et stocke tout le contenu vidéo directement sur le Cloud. Vous y avez accès n'importe quand depuis votre smartphone. La caméra vous envoie une notification lorsqu'elle détecte du mouvement. Elle est aussi équipée d'une fonction audiobidirectionnelle.On achève cette sélection en espérant que vous avez trouvé la caméra de surveillance adaptée à vos besoins. Obtenez vos produits aux meilleurs prix grâce aux bons plans de la team Clubic !