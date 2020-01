Soldes Amazon : casque bluetooth Mpow Thor en promo pour moins de 15€

Le casque Mpow Thor à 14,99€

Autonomie et liberté de mouvement

La qualité de son du casque bluetooth Mpow Thor représente un très bon rapport qualité-prix: c'est un casque léger et confortable aux coussinets épais et larges. Le son stéréo est clair et profond pour que vous puissiez profiter à fond de vos contenus audio. Le casque embarque une technologie de réduction du bruit pour vous isoler complètement et vous immerger dans votre musique. Il est aussi équipé de plusieurs commandes accessibles directement sur le casque pour vous permettre de téléphoner en main libre, de contrôler le volume, de passer la musique.Le mode sans fil permet au casque de se connecter en Bluetooth à votre smartphone pour que vous puissiez écouter de la musique sans être entravé dans vos mouvements. Son autonomie d'au moins 8 heures vous permet de ne pas avoir à charger votre casque pendant la journée, mais si la batterie est déchargée, il est toujours possible de brancher un câble jack pour continuer à écouter. Il est aussi possible de connecter deux périphériques en Bluetooth pour vous permettre de passer d'un appareil à l'autre ultra facilement.Profitez des soldes et offrez-vous le casque Mpow Thor à prix mini!