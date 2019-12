Connectez votre TV à pleins de divertissements grâce à Fire TV Stick à 24,99€ chez Amazon

L'Amazon Fire TV Stick est en promotion

Un large choix de services vidéo

Le dongle TV d'Amazon est vendu sur le site de ce dernier au prix de 24,99 euros contre 39,99 euros habituellement. Il s'agit bien entendu d'un produit "expédié et vendu par Amazon", avec toutes les garanties que cela implique en termes de livraison et de service client. Vous devez être client Prime pour bénéficier d'un envoi à domicile gratuit. Dans le cas contraire, vous pouvez ajouter un article à votre panier pour dépasser les 25 euros et bénéficier de la livraison sans frais supplémentaire. Cette offre inclut le player HDMI à brancher au téléviseur ainsi que la télécommande pour naviguer dans l'interface. Il s'agit de la Basic Edition du Fire TV Stick.Le Fire TV Stick permet de transformer son téléviseur standard en Smart TV. Il donne accès à plus de 4000 applications et jeux, mais c'est bien entendu du côté de la SVOD que tout se joue. Grâce à lui, vous pouvez vous connecter à votre compte Netflix, Molotov, YouTube ou Twitch par exemple. Sans oublier bien sûr Amazon Prime Video, forcément très bien intégré à l'interface. D'autres services populaires, comme Plex, sont également de la partie.Il s'agit ici d'un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Son principal concurrent, le Chromecast de Google, est plus cher et moins pratique avec son système de streaming entre le smartphone ou la tablette et l'interface TV. Apple TV est hors budget pour beaucoup d'utilisateurs et est surtout utile pour les habitués à l'écosytème Apple, Roku manque de contenus en France et les box Android TV type Nvidia Shield ou Xiaomi Mi Box sont bien plus chères. Bref, le Fire TV Stick, c'est l'assurance d'avoir une bonne expérience TV à petit prix.Pour être sûr que le Fire TV Stick est bien le produit qu'il vous faut, n'hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleures interfaces TV via un système Plug & Play.