Boostez votre ordinateur avec ce SSD Western Digital 1To à moins de 100€ chez Amazon

Un SSD interne de qualité

Western Digital toujours au top sur les performances

C'est encore une fois Amazon qui a décidé de mettre cette réduction en ligne. Vous avez toujours accès à la livraison gratuite en France métropolitaine ainsi qu'au paiement en quatre fois, soit 25,30€ par échéance. Vous allez malheureusement devoir être patient puisque la commande n'arrivera que sous 1 à 2 mois à votre domicile. Nous vous conseillons donc de ne pas trop tarder à passer à la caisse. Enfin, terminons avec les modalités en précisant que la garantie est valable pendant 2 ans. De plus, Amazon propose une assurance contre les pannes sur 1 an à 9,49€.Rappelons que le SSD Western Digital possède une capacité de stockage de 1 To. Il accueillera donc sans difficulté des milliers de photos, vidéos, jeux et autres fichiers volumineux. Précisons aussi qu'il s'agit d'un exemplaire interne doté d'une interface SATA 6.0 Gb/s. Sa vitesse de lecture séquentielle peut atteindre jusqu'à 560 Mo/s contre 530 Mo/s pour l'écriture séquentielle. En ce qui concerne la vitesse de transfert maximale, vous pourrez compter sur 750 Mo/s. Copier vos données se fera en un claquement de doigts.Continuons de faire le tour des spécificités techniques de ce SSD en évoquant sa consommation. En effet, Western Digital affirme que ce modèle consomme 25% d'énergie en moins par rapport aux générations précédentes de cette même gamme. Autre bon point, la durée de fonctionnement entre pannes s'élève à 1,75 million d'heures. C'est tout simplement un des meilleurs résultats du marché. Cet exemplaire s'impose véritablement dans tous les domaines !Le SSD Western Digital WD Blue est un modèle extrêmement fiable à tous les niveaux. Il ne vous décevra pas lorsqu'il s'agira de transférer des données et il est très simple à utiliser. Avec un tel périphérique, votre PC gagnera en vitesse d'allumage et vos jeux démarreront toujours plus rapidement. À vous d'en profiter !