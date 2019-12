Disque dur externe Seagate 1 To compatible PC/Mac/Xbox/PS4 à moins de 50€ chez Amazon

Le Seagate Expansion de 1 To en promo sur Amazon

Un disque dur externe idéal pour PC/Mac/Xbox/PS4

Comme à son habitude, c'est le géant Amazon qui propose une jolie promotion sur l'achat d'un disque dur externe . Vendu à 79,99 euros, le Seagate Expansion d'une capacité de 1 To voit son prix baisser à 49,90 euros ; ce qui fait une remise de 38%.Et cerise sur le gâteau, les frais de port sont offerts pour une livraison standard à domicile ou en point relais. En général, il faut compter 3 à 5 jours pour réceptionner le produit. Si vous voulez une livraison plus rapide (en 1 jour ouvré par exemple), il faut être membre Prime. Pour ce faire, vous pouvez tester gratuitement le programme d'Amazon en cliquant ici Le Seagate Expansion sera le compagnon idéal de votre PC, de votre Mac ou de vos consoles Xbox/PS4.Compatible USB 3.0 et USB 2.0, ce disque dur de couleur noire (modèle STGX1000400) vous permet de sauvegarder et de protéger le contenu de votre ordinateur efficacement, où que vous soyez. Aucun logiciel ni matériel n'est à installer, la plupart des systèmes d'exploitation Windows et Mac détectent l'accessoire.D'un poids de 191 grammes, le disque dur mesure 11,7 x 8 x 1,5 cm et dispose d'une garantie de deux ans.