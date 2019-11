Le meilleur rapport qualité prix tablette : Huawei MediaPad M5 lite en promo

La Huawei MediaPad M5 lite en promo sur Amazon

32 Go de stockage, 3 Go de RAM, Android 8.0... les points forts de la tablette

C'est donc sur le site français d'Amazon qu'il faudra se rendre pour acquérir la Huawei MediaPad M5 Lite en promotion. Proposée initialement à 299,99€, la tablette tactile voit son prix baisser à 259,89€, soit 64,10 euros de remise immédiate. En parallèle, le site marchand suggère à ses clients de payer le produit en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 58,97 euros chacune.Pour une livraison à domicile ou en point relais de la tablette, il n'y a aucuns frais de port supplémentaires, car il s'agit d'un produit qui est supérieur à 25 euros d'achat. Libre à vous de choisir votre mode de livraison en fonction de vos disponibilités.La Huawei MediaPad M5 Lite est une tablette embarquant un écran IPS de 10,1 pouces qui est doté d'une résolution Full HD de 1920x1200p. La tablette dispose aussi d'un espace de stockage de 32 Go (extensible jusqu'à 256 Go), d'une mémoire vive de 3 Go et du système d'exploitation Android 8.0.Côté audio, on retrouvera quatre haut-parleurs qui ont été conçus avec Harman Kardon. Pour la partie vidéo, la tablette lit les formats *.mp4, *.mov et *.3gp. L'appareil possède une batterie de 7500mAh avec charge rapide et a une autonomie de 13 heures en lecture vidéo.Enfin, la tablette est fournie avec 1 chargeur, 1 câble, 1 carte de garantie (2 ans) et 1 guide de démarrage rapide.