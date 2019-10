Le stockage ne sera plus un souci grâce au SSD Kingston 960Go à moins de 100€

10% de remise pour le SSD Kingston 960Go chez Amazon

Un point sur les caractéristiques du produit

Le Kingston A400 (référence SA400S37/960G) de 960 Go fait l'objet d'une réduction intéressante chez Amazon France. Habituellement vendu aux alentours des 100 euros sur d'autres sites marchands, le SSD interne voit son prix baisser à 89,90 € ; ce qui fait une remise de 10%.Que ce soit pour une livraison à domicile ou en point relais du SSD interne , il n'y a aucuns frais de port supplémentaires puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros d'achat. Vous êtes donc libre de choisir votre mode de livraison en fonction de vos disponibilités.Comme la plupart des SSD, ce modèleKingston A400 adopte le format 2,5 pouces. Considéré comme l'accessoire idéal pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur, le SSD propose une vitesse de lecture théorique à 500 Mo/s et une vitesse d'écriture allant jusqu'à 450 Mo/s.Concernant ses dimensions, le SSD interne mesure 10 x 0,7 x 7 cm et pèse 40,8 grammes. Enfin, le produit dispose d'une garantie constructeur de 3 ans.