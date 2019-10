Logitech G920 Driving Force + pédalier à moins de 180€ !

Paris Games Week 2019 : 20% de remise pour l'achat du pack Logitech G920 Driving Force + pédalier

Un pack compatible Xbox One et PC

L'édition 2019 du Paris Games Week débute le mercredi 30 octobre. À cette occasion, Amazon propose une réduction intéressante sur l'achat du pack Logitech G920 Driving Force + pédalier. Ainsi, les gamers pourront se procurer l'ensemble à 179,18 euros au lieu de 399,99 euros.La réduction comprend 176 euros de remise immédiate de la part d'Amazon et 20% de réduction supplémentaire grâce au coupon PGW2019. Le code promo, valable jusqu'au 6 novembre 2019 inclus, doit être appliqué sur la page produit ou dans le panier au moment de régler votre commande. Bien évidemment, la livraison à domicile est gratuite pour les membres Amazon puisqu'il s'agit d'un produit dont le montant est supérieur à 25 euros.Comme évoqué en en-tête du post, le pack est destiné aux possesseurs d'une console Xbox One et/ou d'un PC (à condition d'avoir installé le logiciel "Logitech Gaming Software").Le modèle Logitech G920 Driving Force, accessoire Xbox One notamment conçu pour les derniers jeux sur la console de Microsoft, dispose d'un retour de force à deux moteurs et d'un système à engrenages hélicoïdaux silencieux. Les boutons et leviers de vitesses sur le volant vous permettent d'effectuer des changements de vitesse précis et vifs et l'unité de pédales séparée offre à vos pieds un contrôle et une réactivité naturels.En ce qui concerne la configuration requise, vous devez disposer d'un port USB alimenté, d'une connexion Internet et des jeux prenant en charge les volants de course à retour de force Logitech, à savoir : Forza Motorsport 6, Forza Motorsport 5, Forza Horizon 2, Forza Horizon 2 Presents Fast & Furious, Forza Horizon 2: Storm Island, Project Cars, Assetto Corsa, F1 2015, Project Cars, Dirt Rally, iRacing, Eurotruck Simulator 2, Live For Speed, Distance et American Truck Simulator.