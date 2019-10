Gardez un œil sur votre forme grâce au Fitbit Inspire en promotion

Le bracelet Fitbit Inspire en promo sur Amazon

Fitbit Inspire : un bracelet d'activité pour la forme au quotidien

Profitez de prix très attractifs sur la marque Fitbit jusqu'à ce dimanche 27 octobre 2019 inclus. En effet, Amazon permet à ses membres de se procurer des bracelets et montres de cette même marque parmi une sélection. On retrouvera notamment le Fitbit Inspire à 49,90 euros (dans un coloris noir ou sangria) ou encore le Fitbit Inspire HR à 74,90 euros (dans un coloris blanc/noir ou lilas).Pour voir d'autres promos de la sélection Fitbit, on vous donne rendez-vous sur la page de l'événement ici Avec le Fitbit Inspire, vous avez la possibilité de suivre de façon automatique vos pas, la distance parcourue ainsi que les calories brûlées lorsque vous êtes en plein effort.Le bracelet d'activité vous suit plusieurs jours sans nécessiter de recharge grâce à son autonomie de batterie longue durée. Le Fitbit Inspire reconnaît automatiquement des activités physiques et sportives comme la marche, la course, la natation et le vélo. Etanche, cet accessoire vous permet de l'emmener à la piscine ou sous la douche, Fit bit Inspire est étanche.L'écran tactile du Inspire est équipé d'un écran OLED rétroéclairé et réagit à des mouvements naturels de balayage et de défilement.Enfin, le bracelet Fitbit Inspire vous offre la possibilité de rester connecté grâce à un large choix de notifications (comme l'appel, les SMS, le calendrier et les réseaux sociaux) lorsque votre smartphone est à proximité.Comme annoncé plus haut dans cet article, si vous avez plutôt envie d'une montre il y a aussi Fitbit Versa et le modèle Ionic encore plus complet. Bref plus d'excuse pour prendre votre santé en main (ou à la poignée).