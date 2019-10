Plus de problème de stockage avec WD Elements 12 To à 225,99€ au lieu de 265,99€

Amazon : 40 euros de remise immédiate sur le disque dur WD Elements

Une solution de stockage avec USB 3.0

Direction la plateforme française du site e-commerce Amazon où il est donc possible d'acheter le disque dur de bureau WD Elements (référence du modèle : WDBWLG0120HBK-EESN) d'une capacité de 12 To au tarif promotionnel de 225,99 euros ; soit 40 euros de remise immédiate de la part du site marchand par rapport au prix initial.Pour les frais de port, ces derniers sont offerts pour une livraison du produit à domicile ou en point relais. En général, pour la réception du colis, il faut compter en moyenne entre 3 et 4 jours.Le principal avantage du WD Elements de Western Digital est sa connexion en USB 3.0. Ce type de connexion vous permet d'avoir des taux de transfert de données rapides.La solution de stockage de bureau WD ELEMENTS avec USB 3.0 offre une haute capacité fiable, une extension de l'espace de stockage, et une connectivité universelle avec les appareils USB 2.0 et 3.0 qui sont compatibles sur tous les PC ou Mac.Enfin, en ce qui concerne les dimensions et le poids, le disque dur de bureau mesure 13,5 x 4,8 x 16,6 cm et pèse 871 grammes.Le WD ELEMENTS de 12 To vous intéresse ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le bouton ci-dessus !