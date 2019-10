La liseuse Kindle en promo chez Amazon

Liseuse Kindle : notre sélection de promotions

Notre sélection commence avec la nouvelle version du modèle standard de la liseuse Kindle, disponible depuis le 10 avril 2019. Actuellement au prix de 79,99€ au lieu de 89,99€, sur le site de Amazon, le Kindle 2019 embarque 4 Go de stockage afin d'y sauvegarder sa bibliothèque numérique. Pour ce qui est de l'autonomie, le Kindle 2019 peut tenir quatre semaines entre deux charges, à condition que le WiFi soit désactivé.Cette nouvelle version intègre une connectivité Bluetooth, afin de connecter un casque sans-fil ou encore une enceinte pour écouter ses livres audios. Enfin, la liseuse dispose désormais d'un éclairage frontal réglable, assuré par quatre LEDs, pour s'adapter à la luminosité ambiante. De quoi ravir les lecteurs qui aiment se plnger dans un roman une fois la nuit tombée !Les plus exigeants pourront se tourner vers le Kindle Paperwhite, actuellement à 119,99€ au lieu de 139,99€. Considérée comme une référence parmi les liseuses, elle dispose d'un excellent rapport qualité/prix. Côté écran, on peut noter la présence d'une cinquième LED, par rapport au Kindle 2019, pour mieux répartir l'éclairage. Mais aussi d'une résolution plus importante : 300 ppp contre 167 ppp pour le Kindle 2019.Les possesseurs de larges bibliothèques seront ravis avec le Kindle Paperwhite : la liseuse embarque 8 Go de stockage (il existe également une version 32 Go). Mais l'un de ses plus gros avantages est son étanchéité. En effet, le Kindle Paperwhite est résistant à l'eau IPX8. Aucun problème pour l'emporter avec vous à la piscine, à la plage ou dans votre bain.Amis lecteurs, à vous de faire votre choix. A noter que les prix indiqués concernent à chaque fois la version « sans offres spéciales », c'est-à-dire purgée de publicités sur l'écran d'accueil. Toutefois, si vous souhaitez économiser quelques euros supplémentaires, vous pouvez opter pour une version « avec offres spéciales ». Si vous hésitez encore, on vous conseille de lire notre comparatif liseuse , cela vous aidera certainement.