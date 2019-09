🔥 SanDisk SSD 1To à 149,19€ au lieu de 188,99€

SanDisk SSD 1To : rapide et portable

Un SSD qui fait de la résistance

Cette bonne affaire nous vient directement d' Amazon . Le site américain prend un malin plaisir à casser ses prix pour la rentrée et nous n'allons certainement nous plaindre ! Pour cette commande, le site américain met toujours à votre disposition la livraison gratuite en France métropolitaine et le paiement en quatre fois (soit 36,54€ par échéance). Cependant, vous devrez patienter avant de recevoir votre article puisque l'expédition se fera sous 1 à 2 mois. La garantie fabricant est valable pour une durée de trois ans et vous pourrez également souscrire à des assurances contre les pannes. Évoquons à présent les capacités de cet article.Avec ce SSD signé SanDisk, vous bénéficierez d'un espace de stockage de 1 To. Il pourra donc accueillir de nombreux fichiers comme des photos, des vidéos, des jeux et bien plus encore. La vitesse de transfert peut atteindre jusqu'à 550 Mo/s et elle vous permettra de transférer des données très rapidement. De son côté, la vitesse d'écriture s'élève à 500 Mo/s et le SSD est équipé d'un port USB 3.0 (le câble est compris dans le pack). Ainsi, dès que vous le recevrez, vous pourrez l'utiliser directement.Grâce à sa petite taille, ce modèle créé par SanDisk pourra vous suivre partout. Il est compatible avec les PC comme les Mac. Autre point positif, sa robustesse lui permet de résister aux chocs mais aussi à l'eau et à la poussière (via son indice IP55). Cet exemplaire affiche donc une grande durabilité et une ergonomie parfaite. Il n'y a rien d'autre à ajouter tant la marque américaine a réalisé un sans-faute sur ce produit.Un SSD aussi bon ne doit pas vous échapper. SanDisk a délivré un périphérique excellent dans tous les domaines. Portable, performant, solide et ergonomique, nous ne sommes pas loin de la perfection. Ce bon plan ne va pas durer éternellement alors vous pouvez passer à la caisse sans hésitation !