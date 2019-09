🔥 Huawei MediaPad T5 10 (10.1") 32Go à 189,74€ au lieu de 229€

Huawei MediaPad T5 : petit prix, grandes possibilités

Solide comme un roc !

C'est donc Amazon qui se charge de cette belle promotion qui illuminera ce mois de septembre. La livraison est gratuite si vous résidez en France métropolitaine et vous pourrez recevoir la commande en un jour ouvré si vous êtes abonné au service Amazon Prime. Les 30 premiers jours sont offerts puis vous devrez débourser 49€ pour un abonnement annuel. La garantie fabricant est valable pour une durée de deux ans. Vous savez tout au sujet des modalités autour de ce produit. Nous pouvons maintenant passer aux spécificités techniques de cet appareil.Las'apprête à fêter son premier anniversaire et elle est toujours idéale pour les plus petits budgets. En effet, elle arbore un bel écran 10.1 pouces avec une définition de 1920 x 1200 pixels. À l'intérieur, un processeur Kirin 659 est à l'oeuvre et il est accompagné par 3 Go de RAM ainsi que 32 Go de mémoire interne. La fluidité est au rendez-vous sur l'interface et le rendu en jeu est plutôt correct. Les titres les plus gourmands en ressources ne pourront pas tourner à fond mais dans la plupart des cas, cette tablette fera le job !La construction de ce modèle est également très convaincante. Lapossède une coque en aluminium à l'arrière lui offrant une bonne résistance aux chocs. Autre point positif, les boutons sont bien placés et le poids de l'objet est correct. L'ergonomie est donc au rendez-vous. En ce qui concerne l'autonomie maintenant, la batterie 5100 mAh embarquée tiendra environ deux journées si vous en faites une utilisation normale. Enfin, la partie photo s'illustre avec un capteur 5 mégapixels à l'arrière et un de 2 mégapixels à l'avant.Cetteaffiche donc un très bon rapport qualité/prix. Les performances sont vraiment correctes pour un tarif aussi bas, la construction est de bonne facture et l'écran est bien calibré. Elle est absolument idéale pour les utilisateurs qui veulent regarder des vidéos, lire des articles et naviguer plus largement sur internet.