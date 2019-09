🔥 Souris Bluetooth MX Anywhere 2 AMZ à 29,90€ au lieu de 79,99€

Profitez de cette vente flash sur Amazon

Souris Bluetooth MX Anywhere 2 AMZ : un compagnon de choix

Direction Amazon pour profiter de cette offre éphémère sur cettequi voit son prix baisser de 63%, ce qui correspond à une économie de 50,09€. Hâtez-vous si vous souhaitez acheter ce mulot au meilleur prix, car la vente flash se termine aujourd'hui à minuit, mais le stock a des chances d'être épuisé avant ce soir.Cette souris dédiée à la bureautique est en effet mise en valeur par sa place dans la sélection Amazon's Choice qui répertorie les produits bénéficiant de retours très positifs de la part des clients. En commandant sur Amazon, la livraison est offerte si vous choisissez d'aller récupérer votre article en point retrait.La, comme son nom l'indique, s'adapte à toutes les situations. Elle est ainsi compatible aussi bien sous Windows qu'avec votre Mac, et s'utilise en bluetooth ou avec le récepteur unificateur. Nul besoin de tapis de souris, posez-le sur n'importe quelle surface plane, et le mulot portable réagira immédiatement à vos indications. La souris sans fil fonctionne par LED et dispose d'une résolution de 1600 dpi.Vêtue de noir, elle se distingue par un design ergonomique particulièrement recherché et élégant. Avec cette souris Logitech vous ne perdrez pas une seconde. Vous pourrez scroller véritablement à votre rythme grâce à sa molette qui propose un défilement adaptable avec un mode ultra-rapide qui fonctionne par paliers. La souris bénéficie d'une excellente gestion de son alimentation et se recharge en seulement 4 minutes.La marque Logitech propose des accessoires toujours performants et fiables qui vous permettront de reprendre le travail en étant bien équipé.