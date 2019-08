🔥 Moins 55% sur ce chargeur sans fil à induction Aukey : 8,99€ au lieu de 19,99€

Un chargeur à induction Aukey à moins de 9 euros (avec un code promo)

Compatible avec iPhone, Samsung et autres appareils compatibles Qi

C'est donc sur le site Amazon France où vous pouvez vous procurer le chargeur sans fil à induction à exactement 8,99 euros au lieu de 19,99 euros ; soit 11 euros de moins avec le code promotionnel JMAVEWUQ. Le coupon de réduction doit être appliqué lors de l'étape du panier.On ignore la date de fin de la promotion. Il est donc conseillé de ne pas trop tarder pour en profiter.Pour rappel, la livraison est gratuite à partir de 25 euros d'achats sur Amazon. Sinon, il faudra dépenser 4,99 euros de frais de port.Le chargeur à induction Aukey, qui se glisse facilement dans un petit sac à emporter en déplacement, dispose d'une technologie sans fil à haut rendement qui permet de recharger les appareils compatibles jusqu'à 5 W. Cet accessoire, qui mesure 8,7 x 8,7 x 1,2 centimètres, fonctionne avec tous les appareils compatibles Qi (y compris les iPhone X / 8 / 8 / 8 Plus et les Samsung Galaxy S9 / S9+ / S8 / S8+).Enfin, le chargeur est fourni avec un câble micro USB 1 m, un manuel d'utilisation, une garantie de remboursement de 45 jours et une carte de garantie de remplacement du produit de 24 mois.