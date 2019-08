🔥 Enceintes PC Logitech Z200 10W à 19,99€ au lieu de 29,99€ chez Amazon

Moins de 20 euros pour les enceintes Logitech Z200

Un son riche et clair

Il faudra donc se rendre sur la plateforme française d'Amazon pour vous procurer les enceintes PC Logitech Z200 à un prix tout à fait convenable. Vendues à 29,99 euros sur d'autres sites marchands, les enceintes Logitech Z200 pour PC sont à 19,99 euros.Et cerise sur le gâteau : il n'y a pas de frais de port. Le produit est éligible à la livraison gratuite en point relais de la part d'Amazon (valable jusqu'au 30 octobre 2019). Quant aux membres Amazon Prime, ils bénéficient de livraisons gratuites illimitées toute l'année. Pour profiter du programme Prime, il suffit de cliquer ici Les enceintes Logitech Z200 offrent un son riche et clair avec une puissance de 10 watts (5 watts sur chaque haut-parleur). Deux transducteurs par haut-parleur génèrent un son stéréo équilibré et une acoustique impeccable, que vous soyez dans votre chambre, votre bureau ou votre salon.Le réglage audio s'effectue aux commandes de volume et d'alimentation intégrées situées à l'avant des haut-parleurs. Enfin, les haut-parleurs Z200 disposent d'une prise vous permettant de brancher votre casque pour une écoute en toute tranquillité.