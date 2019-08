🔥 Moniteur PC Viewsonic 24" FHD incurvé 144Hz à 149€ au lieu de 199€ chez Amazon

Un écran incurvé à moins de 150 euros

Profitez du meilleur de vos jeux avec le ViewSonic VX2458-C-mhd

Voici un prix très attractif pour cet écran PC incurvé 144Hz de la marque ViewSonic. Le VX2458-C-mhd est actuellement vendu à 149 euros, soit 50 euros de moins par rapport à son tarif normal. Bien évidemment, la livraison à domicile est gratuite puisqu'il s'agit d'un achat dont le montant est supérieur à 25 euros. En général, il faut compter entre 2 et 3 jours pour la réception du colis.À noter que le site marchand propose de payer le produit en 4 fois, soit 4 mensualités de 38,34 euros chacune.Grâce à son écran en 1080p, le moniteur 24" Full HD incurvé de ViewSonic vous permet de profiter du meilleur de vos jeux et de pouvoir apprécier au mieux les détails.Le moniteur VX2458-C-mhd est un écran 24 pouces incurvé proposant une image full HD doté d'une dalle VA disposant de couleurs lumineuses, des angles de vision larges et une immersion avec courbure 1800R. Le moniteur offre un temps de réponse de 1 ms qui réagira idéalement pour vos jeux ou vos films.Enfin, le XV2458-C-mhd est doté de 2 haut-parleurs de 3 W et pourra aussi être relié à un appareil grâce à une prise casque audio. Pour mieux connecter votre écran à vos appareils, il possède comme connecteur 1 HDMI, 1 Display Port et un DVI.