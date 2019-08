🔥 Vente flash Amazon : Tablette graphique XP-Pen Artist20Pro à 335€ au lieu de 449€

Tel un grand peintre

Des stylets très performants !

Nous sommes chez Amazon pour cette bonne affaire. Le site américain vous invitera à régler votre commande en quatre fois si vous le désirez. Bien entendu, la livraison est toujours gratuite en France métropolitaine. Pour recevoir votre article le plus rapidement possible, n'hésitez pas à souscrire à Amazon Prime. Il arrivera à votre domicile sous un jour ouvré sans frais supplémentaires. L'essai gratuit de 30 jours peut être activé à n'importe quel moment (si vous ne l'avez pas déjà utilisé) ou bien vous pourrez payer 49€ pour un abonnement d'une durée d'un an. Maintenant, passons aux fonctionnalités de cette tablette.Ainsi, lapossède un écran tactile avec une diagonale de 21.5 pouces dont la définition est en Full HD. En plus d'un rendu riche en détails grâce à des couleurs vives, la précision offerte par ce produit est tout bonnement saisissante grâce au calibrage de l'écran en 4 et 9 points. L'ergonomie est également optimale grâce au support flexible compris dans ce pack. Il vous permettra de surélever la tablette et vous aurez ensuite la possibilité de choisir parmi plusieurs degrés d'inclinaison.Grâce à ce bon plan, vous profiterez de deux stylets rechargeables pour dessiner. Avec leur technologie P02S, les stylets profitent de 8192 niveaux de sensibilité pour une précision remarquable à chaque pression. Une seule charge leur permettra de tenir deux mois chacun. Un gant d'artiste est également de la partie. Cette tablette graphique peut être utilisée avec n'importe quel ordinateur sous Windows et Mac OS. Elle fonctionnera sur la plupart des logiciels comme Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ou encore Autodesk Maya.Cetteest à destination des professionnels grâce à ses nombreuses fonctionnalités et à son écran très agréable à l'œil. Plusieurs accessoires sont compris dans cette offre ce qui vous permettra d'utiliser ce produit dès que vous le recevrez. Bref, un excellent exemplaire avec une garantie de 12 mois.