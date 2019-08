🔥 Augmentez votre capacité de stockage avec ce disque dur externe 6 To à 114,90€

Une incroyable mémoire d'éléphant

Efficace et économique

6 To de capacité de stockage, c'est une mémoire gigantesque qui ferait rougir le plus vif des pachydermes. Avec ce, votre PC pourra conserver pendant longtemps tous vos fichiers les plus volumineux. Si vous êtes un collectionneur et que la simple idée d'effacer une de vos innombrables photos de vacances vous déprime, le Seagate saura vous donner le sourire.Documents professionnels, playlist longue comme le bras, films et séries à n'en plus finir, vous pourrez enfin stocker tous vos fichiers sur un seul disque dur externe. Grâce à son format compact aux dimensions de 17,6 x 3,66 x 12,06 centimètres et à son poids plume de 0,95 kg, vous pourrez apporter votre contenu partout avec vous et avoir ainsi constamment vos fichiers à portée de main.En plus d'avoir une très grande capacité de stockage, letransmet vos données rapidement grâce à sa technologie haute vitesse USB 3.0 schni ttstell. Côté alimentation, l'appareil fonctionne en AC 100-240 à 50/60 hz. La garantie du disque externe court pendant 2 ans.En ce moment en vente surà 114,90 euros au lieu de 139,99 euros, ce disque dur de la marque américaine Seagate bénéficie donc d'une remise de 25,09 euros et vous fait ainsi bénéficier de 18 % d'économie. Vous pouvez payer cet article en 4 fois en réglant quelques frais supplémentaires (ajoutez précisément 2,25% à son prix). Ce disque dur peut vous être livré gratuitement si vous résidez en France métropolitaine.Pour conserver tous vos souvenirs de vacances et garder de la place pour ceux des 20 prochaines années, ce disque dur ultra puissant sera votre compagnon idéal.